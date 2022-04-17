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Автор Светлана Нерадовская

Военные РФ и ДНР уже заходят в "Азовсталь" и "Ильича"

Силовые структуры

Украинские боевики, продолжающие сопротивление в Мариуполе, на предложение сдаться и тем самым остаться в живых ответили отказом.

Военные РФ и ДНР уже заходят в "Азовсталь" и "Ильича"

Очаги сопротивления украинских националистов остались в Мариуполе в районе заводов "Ильича" и "Азовсталь". Несмотря на поступившее 17 апреля в 6 утра по мск предложение от Минобороны, боевики продолжили военные действия в указанных районах на момент 12 часов, проигнорировав таким образом озвученную российской стороной возможность сохранить свои жизни.

"Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в Азовсталь. "Ильича" (металлургический завод имени Ильича) практически наш…Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ", — отреагировал на происходящее командир подразделения ДНР с позывным "Хохол".

Ожесточённые бои в Мариуполе ведутся с 7 марта, того момента, когда город был окружён силами РФ и ДНР, которые ликвидируют прячущихся здесь украинских боевиков. Большая часть территории Мариуполя уже контролируется войсками РФ и ДНР.

С момента начала боев в городе порядка 1500 боевиков добровольно сложили оружие. Оставшиеся члены нацбатов, как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в случае нежелания добровольно сдаться будут ликвидированы.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина
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