Минобороны опубликовало видео с экипажем затонувшей "Москвы"

Министерство обороны России опубликовало в Telegram видео из Севастополя с экипажем флагмана Черноморского флота "Москва", который затонул в четверг после пожара на борту.

На коротком ролике строй моряков, главком ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота.

“Адмирал Николай Евменов проинформировал экипаж крейсера о том, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте, - говорится в сообщении МО. - Он также заверил, что традиции гвардейского ракетного крейсера ”Москва" будут бережно сохранены и продолжены в соответствии с многолетней практикой военно-морского флота».

Напомним, в четверг российские военные объявили, что "Москва" затонула во время буксировки в порт из-за плохих морских условий. Минобороны заявило, что корпус военного корабля был поврежден взрывом боеприпасов, вызванным пожаром на борту, когда ракетоносец находился примерно в 90 км к югу от Одессы. Ранее сообщалось, что экипаж был в полном составе эвакуирован на кораблях Черноморского флота и перевезен в Севастополь.

Количество членов экипажа на корабле, когда вспыхнул пожар, не раскрывается. В 2009 году, когда крейсер посетил в Новороссийске тогдашний президент Дмитрий Медведев, на борту находилось 416 членов экипажа, в том числе 38 офицеров.