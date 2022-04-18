Global Times: США затягивают конфликт на Украине ради собственной выгоды

Китайские аналитики пришли к выводу, что властям США выгоден кризис на Украине. Согласно сообщению, Белый дом затягивает конфликт ради собственных амбиций используя для этого Киев.

Как подчеркнули аналитики, "хаос" в Незалежной выгоден американским производителям оружия, а также в контексте использования "российской угрозы", чтобы манипулировать Европой и НАТО.

"После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и "усилий", — пишет Global Times.

Как подчеркнули в статье, именно военно-промышленный комплекс США стал триггером к действиям, которые направлены на продление кризиса в Незалежной.