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Автор Екатерина Широкова

Global Times: США затягивают конфликт на Украине ради собственной выгоды

Силовые структуры

Китайские аналитики пришли к выводу, что властям США выгоден кризис на Украине. Согласно сообщению, Белый дом затягивает конфликт ради собственных амбиций используя для этого Киев.

Как подчеркнули аналитики, "хаос" в Незалежной выгоден американским производителям оружия, а также в контексте использования "российской угрозы", чтобы манипулировать Европой и НАТО.

"После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и "усилий", — пишет Global Times.

Как подчеркнули в статье, именно военно-промышленный комплекс США стал триггером к действиям, которые направлены на продление кризиса в Незалежной.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
сша украина
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