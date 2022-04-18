Британские гранатомёты для Киева оказались с массовым браком: "Мусор привезли"

Запад буквально "пичкает" Украину различным оружием и боеприпасами.

Герой Луганской Народной Республики Владимир Полуполтинных провёл презентацию для СМИ трофейного оружия образцов НАТО.

Захваченное вооружение уже использовали защитники Донбасса против украинских бандеровцев. Причем надо отметить, что наиболее высокие оценки получили противотанковые средства из Соединённых Штатов, а вот поставленные из Британии гранатометы оказались все бракованные.

"Вещь несерьезная, потому что каждый второй аккумулятор не рабочий", — цитирует Полуполитнных "ПолитНавигатор".

Оказывается, это уже не в первый раз такая "помощь" от Королевства.

"Британцы, как обычно, мусор привезли", — уточнил советник МИД ЛНР Родион Мирошник.

А тем временем сегодня ночью воздушная тревога звучала в ряде областей Украины.

Сирены ревели в Киеве, в городах Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях, а также на оккупированных Украиной территориях ДНР.