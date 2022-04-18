Командир 36-й бригады морпехов ВСУ Баранюк погиб из-за своего предательства

Замначальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал, как погиб командир 36-й бригады морпехов ВСУ Владимир Баранюк.

Командира 36-й бригады морпехов ВСУ Баранюка нашли убитым в Мариуполе, рядом лежало его оружие и личные вещи.

Как сообщает Эдуард Басурин, солдаты этой бригады хотели прорваться из блокированного завода им. Ильича в Мариуполе в ночь на 12 апреля.

"Подразделением спецназначения ДНР данный прорыв был предотвращён. Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие", - сказал Басурин в интервью Донецкому агентству новостей.

В этом же бою погибли до 50 бандеровцев, из которых было пять старших офицеров управления бригады. Ещё 42 человека сдались в плен. А чуть позже в плен сдались ещё 1026 морских пехотинцев, после чего ВС РФ взяли завод под свой контроль.

Фактически Баранюк бросил подчинённых на произвол судьбы и пытался прорваться с малой группой. Однако это предательство его не спасло.

Полковника Баранюка считают в Донбассе военным преступником, напомнил Басурин. Именно 36-я бригада несёт ответственность за постоянные обстрелы населённых пунктов. Например, 26 июня 2016 г. по их вине в посёлке Коминтерново погибли двое детей.