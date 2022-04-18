Командные пункты и склады с оружием уничтожены в результате авиаударов ВС РФ

Два командных пункта и три склада с ракетно-артиллерийским вооружением украинских военных уничтожены в результате ударов, нанесённых российской авиацией, заявили в Минобороны РФ.

"В районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, в окрестностях Авдеевки российские лётчики уничтожили два командных пункта, а также локатор подсвета и наведения целей ЗРК С-300.

Всего 17 апреля российская авиация нанесла удары по 44 украинским военным объектам, в том числе по местам скопления живой силы и военной техники ВСУ в районах Красногой Лимана, Новосёловки, Рубежного, Угледара, Попасной, Пришиба и Гусаровки.

Сообщается также, что накануне в результате ударов ракетами воздушного базирования были уничтожены хранилища ГСМ и боеприпасов украинских военных в окрестностях Барвенково и Доброполья.