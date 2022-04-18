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Автор Антон Уткин

The Guardian: если НАТО не введет войска на Украину, Киев скоро падет

Силовые структуры

Британское издание опубликовало статью с призывом к НАТО срочно оказать военную помощь Киеву. В противном случае, утверждает автор материала Саймон Тисдэлл, Украину ожидает поражение.

The Guardian: если НАТО не введет войска на Украину, Киев скоро падет

Определяющим событием российской спецоперации будет грядущая крупная битва на Донбассе, и нет никаких сомнений, что потери ВСУ будут огромными, пишет The Guardian. Для Киева это будет тупик — армия, нацбаты и терроборона останутся беззащитными.

"НАТО, самый сильный военный блок в мире во главе США, сидит сложа руки, не предпринимает решительных мер в тот момент, когда Украину кроят на части", — возмущается Саймон Тисдэлл.

Простая отправка западного вооружения на Украину оказалась бесполезной, потому необходимо непосредственное военное вмешательство.

Стоит отметить, что в британской прессе за последние дни появилось уже несколько публикаций, принуждающих Североатлантический альянс к прямой конфронтации с Россией. Только The Guardian печатает уже второй подобный материал.

Сам киевский режим продолжает просить деньги у западных стран. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне потребовал у Запада 50 млрд долларов, причём уточнил, что деньги Киеву нужны в ближайшее время.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы нато украина
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