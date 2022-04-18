Британское издание опубликовало статью с призывом к НАТО срочно оказать военную помощь Киеву. В противном случае, утверждает автор материала Саймон Тисдэлл, Украину ожидает поражение.
Определяющим событием российской спецоперации будет грядущая крупная битва на Донбассе, и нет никаких сомнений, что потери ВСУ будут огромными, пишет The Guardian. Для Киева это будет тупик — армия, нацбаты и терроборона останутся беззащитными.
"НАТО, самый сильный военный блок в мире во главе США, сидит сложа руки, не предпринимает решительных мер в тот момент, когда Украину кроят на части", — возмущается Саймон Тисдэлл.
Простая отправка западного вооружения на Украину оказалась бесполезной, потому необходимо непосредственное военное вмешательство.
Стоит отметить, что в британской прессе за последние дни появилось уже несколько публикаций, принуждающих Североатлантический альянс к прямой конфронтации с Россией. Только The Guardian печатает уже второй подобный материал.
Сам киевский режим продолжает просить деньги у западных стран. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне потребовал у Запада 50 млрд долларов, причём уточнил, что деньги Киеву нужны в ближайшее время.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.