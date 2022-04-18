Российские силы ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Харьковской области

Два украинских истребителя МиГ-29 сбили российские военные в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённых пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбиты в воздухе два украинских самолета МиГ-29", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении украинского беспилотника в окрестностях населённого пункта Преображенское в Павлоградской области.

По информации Минобороны, 17 апреля российскиек ракетчики и артиллеристы нанесли удары по 113 украинским военным объектам, в числе которых — четыре пункта управления, четыре артиллерийские батареи, два склада ГСМ, а также 103 опорных пункта и района сосредоточения личного состава ВСУ.

Всего за время спецоперации российские военые уничтожили 136 украинских самолётов и 471 беспилотник, 249 ЗРК, более 2300 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки РСЗО, около 1000 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2171 единица спецавтотехники.