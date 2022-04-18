Эксперт Шурыгин: Зеленскому предстоит объяснить ситуацию с боевиками в Мариуполе

Военный специалист Владислав Шурыгин заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся рассказать народу страны правду о ситуации, которая складывается в Мариуполе.

По словам эксперта, глава Украины должен объяснить гражданам свой приказ о запрете боевикам добровольно сдаваться армии РФ.

Как пояснил Шурыгин в интервью "Московскому комсомольцу", Зеленский сильно раздражён из-за окружённых в Мариуполе военных из нацбатальона "Азов"*.

"Дни мариупольской группировки ВСУ сочтены, сейчас речь идёт только о том, когда убьют последнего боевика. В этом случае Зеленскому и его команде придётся говорить правду украинскому народу о том, что никто из Мариуполя не вышел", — сказал военный эксперт.

Шурыгин убеждён: президенту Украины следует рассказать, почему некоторые командиры националистических батальонов сумели спастись, бросив своих товарищей. Он не исключил появления "героических историй" о действиях комбатов.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.