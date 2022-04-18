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Автор Светлана Нерадовская

Украинские боевики предприняли две неудачные попытки вырваться из "Азовстали"

Силовые структуры

У украинских боевиков, засевших на заводе "Азовсталь", была не одна попытка прорвать окружение сил ДНР. Таких попыток на северном направлении было не менее двух, и обе они потерпели неудачу, рассказал командир подразделения войск ДНР, имеющий позывной "Хохол".

Украинские боевики предприняли две неудачные попытки вырваться из "Азовстали"

"Было две попытки прорыва с "Азовстали". На северном направлении. Но они были остановлены. И прорыв был пресечен. По большей части они погибли. Это было примерно дня три-четыре назад. Честно говоря, я здесь сейчас даже не знаю, какое число. Да и какая разница? Главное, быстрее этих фашистов добить, да и все", — сказал военный ДНР в беседе с РИА Новости.

17 апреля Минобороны РФ предложило украинским боевикам, оставшимся на "Азовстали", сдаться, и тем самым спасти свои жизни и прекратить боевые действия в этом районе. Предложение было сделано в 6 утра по мск, коридор для сдачи в плен был открыт до 12 часов. Однако в полдень со стороны боевиков был продолжен огонь, предложение Минобороны РФ ими принято не было.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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