Минобороны РФ: высокоточными ракетами уничтожены 16 военных объектов Украины

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что за прошедшую ночь высокоточными ракетами уничтожено 16 военных объектов Украины.

Отмечается, что армейская авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения украинских военных и боевой техники, в частности, уничтожены 8 танков и боевых машин.

Кроме того, российскими войсками ликвидированы до роты солдат ВСУ.

Также сообщается, что российская артиллерия за ночь отработала по 315 объектам украинских военнослужащих.

Ранее военкор Семён Пегов сообщил, что группа из 25 украинских морских пехотинцев сдалась в плен в посёлке Володарское, который находятся под Мариуполем.