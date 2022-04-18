Минобороны РФ обнародовало список с данными погибших украинских военных

В Telegram-канале Минобороны РФ появился перечень с персональными данными погибших служащих ВСУ. На украинском языке размещены сведения с именами, званиями и обстоятельствами гибели украинских военных.

Потери украинской стороны с начала спецоперации на Украине, по задокументированным данным, составляют 23 367 человек.

Минобороны РФ отмечает, что располагает достоверными данными об потерях армии Украины, нацгвардии и иностранных наёмников.

В документах также отражены сведения о раненых и пропавших без вести.

"Публикуем отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. В них раскрываются сведения о значительных потерях среди военнослужащих в/ч 3057 и карателях входящего в ее состав отряда специального назначения "Азов"* (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — говорится в сообщении официального Telegram-канала.

Украинская сторона не признаёт данные о своих потерях.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.