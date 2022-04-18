Басурин заявил о невозможности прорыва ВСУ с территории "Азовстали"

Украинским военным не удастся прорваться с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, считает замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха", — заявил Басурин в эфире Первого канала.

Ранее появившуюся информацию о попытках прорыва украинских военных с территории "Азовстали" представитель Народной милиции назвал устаревшей. По словам Басурина, блокированные на территории промзоны бойцы ВСУ понимают, что будут уничтожены при попытке прорыва.

Ранее СМИ со ссылкой на военнослужащего ДНР сообщили о двух попытках украинских военных вырваться с территории "Азовстали", пресечённых несколько дней назад. При этом большая часть участников попытки прорыва были уничтожены.

Накануне, 17 апреля, Минобороны РФ предложило сдаться украинским боевикам, которые остаются на "Азовстали". Однако предложение было отвергнуто.