Показан найденный в Драмтеатре Мариуполя документ нацистов: "Сгорело не всё"

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов показал найденный в Драмтеатре Мариуполя документ неонацистов. По словам Безсонова, несмотря на усилия бандеровцев, "сгорело не всё".

Он показал фото рапорта наводчика миномётного расчёта, который просит принять его в ряды нацбатальона "Азов"*. В заявлении некий Лысечко просит принять его в качестве "специалиста".

Бандеровец пишет о том, что с августа 2014 года по август 2015 года воевал против мирных жителей "в секторе "М" на должности наводчик миномётного расчёта". Под рапортом стоят три подписи представителей командования, которые подписали заявление: "не против".

Безсонов заявил, что в Драмтеатре, который бандеровцы подорвали ради "картинки", была найдена куча таких документов. Тогда в мариупольском объекте культуры "азовцы"* устроили штаб, где позже попытались уничтожить эти документы.

Текст рапорта гласит:

"ВрИО командира ОБСпН "Азов"*

В/Ч 3057

Лейтенанту Жорину М. Б.

Рапорт

Прошу принять меня Лысечко Геннадия Викторовича в ряды ОБСпН "Азов"* как специалиста. Ранее с 19.08.14 по 06.08.15 проходил службу в В/Ч 3029 "Гепард" и брал участие в боевых действиях в зоне АТО, сектор "М" на должности наводчик миномётного расчёта.

07.09.15 г. Лысечко Г. В."

Безсонов пообещал скоро выложить все сканкопии, чтобы "страна знала своих героев".

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.