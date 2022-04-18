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Автор Дмитрий Плотников

Подоляка: в рядах украинских военных массовая подавленность и упадок духа

Силовые структуры

Блогер и военный эксперт Юрий Подоляка описал ситуацию на фронтах Харькова, Изюма, Мариуполя.

Подоляка: в рядах украинских военных массовая подавленность и упадок духа

Аналитик отметил упаднический настрой бандеровцев, вынужденных убегать с мест дислокаций.

Как говорит Подоляка, на северном направлении пока без изменений — три дня ВСУ не открывают огонь. В Белгородской, Брянской и Курской областях — тишина.

На харьковском направлении русские войска активизировали действия и начали серьезно работать в районе посёлка Дергачи. А вот действия нацистов на данной территории затихли. А значит, Дергачи могут перейти под контроль российских войск уже совсем скоро, предполагает эксперт.

"Харьковский гарнизон за последние несколько дней получил несколько серьезных ударов по местам расположения ВСУ», — сообщает Подоляка.

На изюмском направлении ВС РФ тоже продолжают активную работу: десятки сдавшихся нацистов и большое количество уничтоженных подразделений.

Как отмечают местные жители и очевидцы, настрой у ВСУ очень подавленный. Очень испуганы, среди них много резервистов.

"Украинское сарафанное солдатское радио рассказывает о больших потерях личного состава. И многие солдаты, которых насильно мобилизовали, едут на фронт как на Голгофу, осознавая, что против их воли им вручили автоматы. Поэтому там преобладают упаднические настроения, они готовы сдаваться", — подытожил Подоляка.

Кстати, реальность диаметрально противоположна бравурным сводкам Киева. А вот на украинские войска сильно давит ситуация, связанная с Мариуполем, где всё уже почти закончено.

МО РФ сообщило, что в ходе специальной операции все украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура авиабаз выведена из строя, несмотря на информационный шум и фейки.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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