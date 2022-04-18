Воздушно-космические силы РФ поразили 84 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе завод по ремонту головных частей тактических ракетных комплексов "Точка-У", расположенный в Днепре (бывший Днепропетровск).
В понедельник, 18 апреля армия России применила высокоточные ракеты, чтобы уничтожить в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, которые поставляют Украине США и европейские страны, сообщили в Минобороны РФ.
Также в этот день российские ВКС поразили крупный склад боеприпасов, расположенный под городом Васильков в Киевской области.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные предложили боевикам нацбатов и иностранным наёмникам, находящимся в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие.