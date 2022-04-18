Армия России уничтожила украинский завод по ремонту "Точек-У" в Днепре

Воздушно-космические силы РФ поразили 84 объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе завод по ремонту головных частей тактических ракетных комплексов "Точка-У", расположенный в Днепре (бывший Днепропетровск).

В понедельник, 18 апреля армия России применила высокоточные ракеты, чтобы уничтожить в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, которые поставляют Украине США и европейские страны, сообщили в Минобороны РФ.

Также в этот день российские ВКС поразили крупный склад боеприпасов, расположенный под городом Васильков в Киевской области.