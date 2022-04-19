Обманный маневр российских ракет изумил "защитников" Львова

Российские крылатые ракеты, уничтожившие военные склады около Львова, летели по направлению к Ивано-Франковску, но сделали резкий поворот в сторону столицы западной Украины.

О неожиданном манёвре ракет ВКС РФ сообщили националисты, охраняющие блокпосты в Ивано-Франковской области.

"Это были какие-то управляемые ракеты. Летели в одном направлении, воздушная тревога предупреждала, что на Ивано-Франковск, и в последний момент были развернуты в направлении Львова", — рассказал львовский депутат Любомир Гутник в эфире украинского телеканала.

Политик также не стал исключать, что резкая смена курса понадобилась ракетам, чтобы обойти украинские системы противовоздушной обороны.

Российские Вооружённые силы ударили по Львову не потому, что там располагались склады с иностранным вооружением, поставленным на Украину странами НАТО. Россияне попросту "не любят" западную Украину, предположил член нацбата Юрий Михальчишин.

Зная, что украинская армия предпочитает прятать оружие и топливо для военной техники в глубоком тылу, он предупредил жители Львовской области, что ракетная атака может стать не последней.