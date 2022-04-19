EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Уткин

The Hill: Пентагон учит ВСУ стрелять из гаубиц на секретных полигонах

Силовые структуры

Пентагон не только поставляет оружие на Украину, но и учит солдат ВСУ пользоваться американскими артиллерийскими системами. Так как делать это на украинской территории под прицелом ракет ВКС РФ опасно, решено использовать секретные полигоны в Восточной Европе.

The Hill: Пентагон учит ВСУ стрелять из гаубиц на секретных полигонах

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, Вашингтон направил инструкторов для обучения украинских солдат. Учиться обращению с гаубицами украинцы будут на специальном полигоне за пределами страны, сообщает издание The Hill.

"Мы сможем начать это обучение в ближайшие дни. Это первоначальные усилия, обучение может продолжаться в другом месте и в другое время", — сказал представитель Пентагона журналистам.

В материале не уточняется место проведения учений, но можно с уверенностью предполагать, что им станет восточный фланг Североатлантического альянса, то есть Польша или Румыния.

О планируемых поставках гаубиц на Украину недавно сообщил Белый дом, но оказалось, что солдаты украинской армии не представляют, как ими пользоваться. Поэтому Пентагон в срочном порядке разрабатывает различные варианты обучения ВСУ тем системам вооружения, которые США поставят в рамках военной помощи.

Авторы статьи напоминают, что подобная американская помощь Киеву вызывает гнев России. Москва уже предупреждала Вашингтон: будут "непредсказуемые последствия", если Белый дом продолжит вооружать Украину.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша всу пентагон
Sberbank
Новости
Диетолог Барредо заявила, что не все макароны одинаково полезны
МИД Черногории принесло извинения за неверный пост о "разрыве дипотношений с РФ"
Глава E.ON Бирнбаум: эмбарго на российский газ может расколоть Евросоюз
ЛДПР предложила ввести смертную казнь для боевиков, пытавших жителей и солдат РФ
Анпилогов: сдача в плен морпехов ВСУ в Мариуполе не была добровольной
Глава Белгородской области о жертвах обстрела в регионе: "Раны средней тяжести"
Пользователи назвали Собчак "бескультурщиной" за поведение в аэропорту
Россия в марте выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей
В ДНР сообщили об убийствах людей в Краматорске за отказ отдавать машины
В Германии назвали соблюдение международного права вариантом для Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Силовые структуры
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Мир. Новости мира
Экс-советник правительства Британии: РФ может атаковать военную базу НАТО
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Любовь Степушова Россия начала новое наступление в Донбассе Любовь Степушова Усам Оздемиров Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами Усам Оздемиров Игорь Буккер У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос Игорь Буккер
Военные новости
Россия начала новое наступление в Донбассе
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Последние материалы
ЛДПР предложила ввести смертную казнь для боевиков, пытавших жителей и солдат РФ
Анпилогов: сдача в плен морпехов ВСУ в Мариуполе не была добровольной
Глава Белгородской области о жертвах обстрела в регионе: "Раны средней тяжести"
Пользователи назвали Собчак "бескультурщиной" за поведение в аэропорту
Россия в марте выдала госкредиты другим странам почти на 82 млрд рублей
В ДНР сообщили об убийствах людей в Краматорске за отказ отдавать машины
В Германии назвали соблюдение международного права вариантом для Украины
В Германии фиксируют сотни правонарушений против россиян и украинцев
Пушилин: задача спецоперации на "Азовстали" — быстро освободить предприятие
Желающие купить доллары столкнулись с проблемами: "Валюту в кассы не привозят"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников