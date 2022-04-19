The Hill: Пентагон учит ВСУ стрелять из гаубиц на секретных полигонах

Пентагон не только поставляет оружие на Украину, но и учит солдат ВСУ пользоваться американскими артиллерийскими системами. Так как делать это на украинской территории под прицелом ракет ВКС РФ опасно, решено использовать секретные полигоны в Восточной Европе.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, Вашингтон направил инструкторов для обучения украинских солдат. Учиться обращению с гаубицами украинцы будут на специальном полигоне за пределами страны, сообщает издание The Hill.

"Мы сможем начать это обучение в ближайшие дни. Это первоначальные усилия, обучение может продолжаться в другом месте и в другое время", — сказал представитель Пентагона журналистам.

В материале не уточняется место проведения учений, но можно с уверенностью предполагать, что им станет восточный фланг Североатлантического альянса, то есть Польша или Румыния.

О планируемых поставках гаубиц на Украину недавно сообщил Белый дом, но оказалось, что солдаты украинской армии не представляют, как ими пользоваться. Поэтому Пентагон в срочном порядке разрабатывает различные варианты обучения ВСУ тем системам вооружения, которые США поставят в рамках военной помощи.

Авторы статьи напоминают, что подобная американская помощь Киеву вызывает гнев России. Москва уже предупреждала Вашингтон: будут "непредсказуемые последствия", если Белый дом продолжит вооружать Украину.