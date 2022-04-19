Минобороны предложило нацбатам и наёмникам в Мариуполе сложить оружие

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев призвали бойцов националистических батальонов и иностранных наёмников, засевших на заводе "Азовсталь", с 12:00 19 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия, сложить оружие и сдаться в плен с гарантией сохранения жизни.

"Не испытывайте свою судьбу, а примите единственно правильное решение по прекращению боевых действий и сложите оружие уже сейчас, где бы ваши "кураторы" не заставляли вас воевать за идеи нацизма", — сказал он.

В Минобороны предложили следующий алгоритм действий:

с 13:00 (мск) устанавливается непрерывная связь между российской и украинской сторонами для взаимного обмена информацией;

с 13:30 (мск) боевики националистических батальонов и иностранные наёмники — с одной стороны, Вооруженные Силы России совместно с воинскими формированиями Донецкой Народной Республики — с другой стороны, объявляют "режим тишины" и гарантируют его неукоснительное соблюдение.

В силовом ведомстве также предложили обозначить время прекращения огня поднятием флагов: со стороны РФ — красные, с украинской — белые по всему периметру территории комбината.

"Кроме того, факт готовности к введению "режима тишины" сторонами подтверждается по всем каналам связи", — добавили в Минобороны.

В случае соблюдения всех действий, выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наёмников, без какого-либо оружия и боеприпасов будет проходить с 14.00 до 16.00 (мск).

Также Мизинцев обратился с призывом к властям Украины отдать приказ своим военным о прекращении боевых действий и выходе с территории завода.

По словам Мизинцева, российская сторона понимает, что подобного рода распоряжения ВСУ от киевских властей не получат, поэтому предлагает военным Украины принять самостоятельное решение о прекращении боевого сопротивления.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы приступили к штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе.