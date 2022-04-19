Историк Кнутов: битва за Донбасс напоминает сражение на Курской дуге

Битву за Донбасс справедливо сравнивают со сражением на Курской дуге. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

В интервью Телеканалу "360" он отметил, что профессиональные украинские военнослужащие и контрактники находятся в Донбассе. По его словам, битва за этот регион напоминает Курскую дугу с точки зрения психологического надлома.

"Как Сталинград был началом перелома, а Курская битва — это коренной перелом. Здесь то же самое: Мариуполь — это начало перелома, а Донбасс — коренной перелом", — считает Кнутов.

Историк полагает, что с боевиками в Мариуполе Вооружённые силы РФ справятся примерно за неделю. При этом эксперт подчеркнул: битва за Донбасс может затянуться. Как пояснил Кнутов, сейчас сложно назвать возможные сроки окончания сражения.

Он добавил, что в Донбассе идут активные боевые действия, по позициям противника бьёт российская авиация и артиллерия. Главная задача РФ, уточнил эксперт, состоит в том, чтобы войска продвигались вперёд с минимальными потерями.

Кнутов призвал не относиться к спецоперации на Украине как к "простой", ведь в районе Днепропетровска находится 30-тысячная группировка ВСУ, способная ударить по российской армии.