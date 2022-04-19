Мизинцев: информация о мирных гражданах на "Азовстали" является фейком

Если на заводе "Азовсталь", являющемся последним очагом сопротивления украинских националистов, действительно есть мирные граждане, Россия требует их немедленного освобождения. С таким призывом к украинской стороне обратился глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Говоря об этом, Мизинцев сослался на украинские источники, цитирующие заявления киевских властей о "нахождении на "Азовстали" большого количества мирных граждан".

Мизинцев считает, что эта информация — фейк, придуманный для спасения боевиков.

"Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов", — отметил генерал.

Тем не менее, даже если существует хоть малейшая вероятность нахождения на территории завода мирных граждан, Россия настаивает на их выводе через открытые ею гуманитарные коридоры.

"Особо хочу подчеркнуть, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", — добавил Мизинцев.

Он добавил, что российские власти гарантируют полную безопасность всем мирным людям, если таковые будут, и сопровождение их в любое место по их желанию.