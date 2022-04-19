В Донбасс отправился отряд добровольцев из Чечни - Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинформировал, что на помощь донбасским военным отправился очередной отряд чеченских добровольцев.

«Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции», - написал он.

Кадыров пожелал чеченским военным удачи и скорейшего выполнения задач, поставленных российским главой государства Владимиром Путиным.

Отмечается, что в путь ребят проводили председатель парламента ЧР Магомед Даудов и глава МВД Руслан Алханов.

К слову, Кадыров постоянно освещает военную специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В очередном важном заявлении он сказал, что бандеровцы в Мариуполе будут "добиты" уже сегодня.