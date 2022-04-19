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Автор Дмитрий Плотников

Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области

Силовые структуры

Политический эксперт Юрий Подоляка в очередном разборе военной обстановки на Украине предполагает, что ночью ВС РФ даст ответ на обстрелы Белгородской области.

Подоляка: ночью Россия даст "ответ" на обстрелы Белгородской области

Сегодня, 19 апреля глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле киевским режимом села Головчино. Этот населённый пункт расположен возле границы. Губернатор уточнил, что в результате атаки есть разрушения и пострадала местная жительница.

Подоляка спрогнозировал, что РФ не оставит без ответа очередной "прилёт" со стороны Украины и теперь Армия России нанесёт удары по "центрам принятия решений" в Киеве.

"Киев переступил "красную черту" в вопросе обстрела российских территорий и теперь нам остается ожидать реакции Москвы. А еще началась зачистка "Азовстали", которая сразу вылилась в отчаянную попытку Киева спасти боевиков "Азова" от законного возмездия", — подытожил эксперт.

Вечерняя сводка Минобороны РФ сообщает, что в результате удара высокоточными ракетами поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожили до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. А в районе н.п. Барвенково уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1".

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы белгородская область
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