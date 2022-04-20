Российское оружие надёжнее, выгоднее и проще в использовании, чем западные аналоги, заявил военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал. По его словам, именно поэтому Нью-Дели закупает у российской стороны вооружение уже больше шестидесяти лет.
Как подчеркнул генерал, к тому же в оружии, которое поставляет Россия, гораздо проще "разобраться".
"Российское оружие гораздо надёжнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий", — пояснил генерал-майор в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул собеседник, кроме того, за долгий срок индийские военные "привыкли" к российскому вооружению, что облегчает задачу по обучению и тактическому использованию.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.