Эксперт о военной угрозе НАТО: "Мы должны быть готовы нанести ядерный удар"

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda. Ru объяснил, реальна ли военная угроза со стороны стран НАТО.

Александр отметил, что агрессия со стороны НАТО уже фактически началась, так как страны Североатлантического альянса перебрасывают на Украину все более современные и смертоносные виды вооружений.

Угроза для российской территории

Эксперт объяснил, что если Запад передаст Украине ракеты дальностью 300 км, то украинцы смогут нанести удары по объектам в глубине российской территории, причем довольно точно.

"И это уже будет переход красной линии. Я считаю, что тогда в этом случае мы должны нанести уже удары по польским аэродромам, куда прибывают эти ракеты и вполне возможно, что это приведет к военному конфликту. Но мы не можем терпеть поставку такого рода вооружения", — выразил своё мнение доктор политических наук.

Эксперт не исключает, что крейсер "Москва" потопила крылатая ракета НАТО.

"Обстановка нагнетается и в любой момент она может сорваться в военный конфликт. Поэтому нам нужно сейчас срочно поменять ядерную доктрину нашу", — сказал Александров, отметив, что только СССР имел военное превосходство над НАТО.

Нанести ядерный удар первыми

Эксперт считает, что России не нужно тратить людей и технику на войну с НАТО.

"Зачем же мы будем ждать, когда НАТОвцы до Москвы что ли дойдут? Мы должны быть готовы первыми нанести ядерный удар. Зачем нам тратить людей, технику на войну с НАТО? Надо сразу ударить по Польше, допустим, ядерным оружием, и у них будет выбор — продолжать с нами войну или остановиться", — отметил Александров.

Он считает, что если Россия вложила огромные деньги в ядерное оружие, его надо использовать.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО.