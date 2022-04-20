Кадыров: На Украине уже можно не использовать свое оружие — хватит трофейного

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, как продвигается зачистка "Азовстали" в Мариуполе от бандеровцев.

Продолжается спецоперация по зачисте зданий промзон, где засели боевики. Кадыров рассказывает о зачистке одного из самых крупных промышленных объектов в Мариуполе, который бандиты и неонацисты использовали в качестве одной из своих баз.

Теперь этот объект прочесывают русские бойцы. Глава Чечни отметил, что бандеровцы не учли того, что чем сложнее задача для наших бойцов, "тем яростнее их атаки и продуманнее действия".

"Вот и на этот раз свою работу воины… выполнили на отлично. По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными", — сообщает Рамзан Кадыров.

Он также подчеркнул, что у нацистов нет никаких шансов: "До них это слабо доходит, но ничего, мы всё равно всех вылечим!".

Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал об основной задаче по освобождению "Азовстали". Он особо отметил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки. А в целом, русские уже контролируют почти весь Мариуполь.