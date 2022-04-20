Посол Украины Мельник: Германия отказалась поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в списке военной помощи, которую Германия готова оказать Киеву, нет тяжёлого вооружения.

По его словам, несколько недель назад власти ФРГ прислали Украине документ, где были перечислены различные виды вооружения. Однако в этом перечне, пояснил Мельник, не оказалось техники, необходимой украинской армии.

"Нужного нам оружия нет в этом списке", — сказал посол в интервью ZDF.

При этом он убеждён: Германия способна поставлять Киеву то оружие, в котором действительно нуждаются ВСУ. Мельник добавил, что Украина хотела бы получить от ФРГ боевую машину пехоты (БМП) Marder.

Ранее украинский посол обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в тесных связях с Россией и создании "целой паутины контактов" с Москвой. Он подчеркнул: ФРГ заинтересована в хороших отношениях с РФ, так как зависит от её энергоресурсов.