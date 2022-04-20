В обстрелянном ВСУ селе Белгородской области начнут восстанавливать дома

Дома, которые пострадали под украинскими обстрелами в приграничном селе Головчино, начнут восстанавливать уже сегодня, сообщил губернатор белгородской области Вячеслав Гладков.

Всего, согласно информации, под огнём пострадали 76 домовладений.

"Сегодня в селе Головчино начнутся восстановительные работы. Приступят к своей работе строительные организации. Постараемся выполнить все работы в максимально короткий срок и с хорошим качеством", — сообщил Гладков.

Кроме того, под обстрелами оказались 17 автомобилей, которые получили различные повреждения.

Под обстрел с украинской стороны российское село Головчино попало вчера, 19 апреля. Согласно информации властей Белгородской области, пострадали люди. Отметим, что населённый пункт находится от границы Украины в 10 километрах.