Мурадов: националисты готовят массовые расстрелы в Одессе под видом военных РФ

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что украинские националисты готовятся к массовой кровавой бойне среди мирного населения Одессы.

По его словам, жители юга Украины беспокоятся, что националисты, переодевшись в форму российской армии, начнут массово "расстреливать, взрывать, грабить и бомбить" гражданское население.

Как отметил Мурадов в интервью РИА Новости, в случае реализации такого сценария Киев обвинит в расстреле мирных жителей армию РФ.

"Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Люди опасаются, что киевский режим готовит кровавую бойню", — сказал политик.

Кроме того, он добавил, что жители заметили скопление украинских танков вокруг Одессы. В самом городе, подчеркнул Мурадов, появились иностранные наёмники.

Политик не исключил, что украинские отряды будут наносить на свою технику знаки "Z" и "V".