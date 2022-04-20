Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что украинские националисты готовятся к массовой кровавой бойне среди мирного населения Одессы.
По его словам, жители юга Украины беспокоятся, что националисты, переодевшись в форму российской армии, начнут массово "расстреливать, взрывать, грабить и бомбить" гражданское население.
Как отметил Мурадов в интервью РИА Новости, в случае реализации такого сценария Киев обвинит в расстреле мирных жителей армию РФ.
"Поступают тревожные сообщения от друзей из Одессы. Люди опасаются, что киевский режим готовит кровавую бойню", — сказал политик.
Кроме того, он добавил, что жители заметили скопление украинских танков вокруг Одессы. В самом городе, подчеркнул Мурадов, появились иностранные наёмники.
Политик не исключил, что украинские отряды будут наносить на свою технику знаки "Z" и "V".
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.