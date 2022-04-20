Спецназ РФ ликвидировал группу "охотников за русской техникой" под Изюмом

Военкоры передают о ликвидации группы "охотников за русской техникой" в Харьковской области.

Российский спецназ под городом Изюмом уничтожил бронеавтомобиль "Козак" вместе с группой диверсантов ВСУ. Об этом сообщает "РусВесна", ссылаясь на военный источник.

Сообщается, что разведчики получили сведения о выдвижении диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков для атаки российских позиций. В результате скоординированных действий ДРГ в засаде была уничтожена.

Ранее сообщалось, что Россия заявила в ООН про использование украинскими боевиками восьми машин ОБСЕ. Сама организация замалчивала до последнего факты захвата её автомобилей.