Военкоры передают о ликвидации группы "охотников за русской техникой" в Харьковской области.
Российский спецназ под городом Изюмом уничтожил бронеавтомобиль "Козак" вместе с группой диверсантов ВСУ. Об этом сообщает "РусВесна", ссылаясь на военный источник.
Сообщается, что разведчики получили сведения о выдвижении диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков для атаки российских позиций. В результате скоординированных действий ДРГ в засаде была уничтожена.
Ранее сообщалось, что Россия заявила в ООН про использование украинскими боевиками восьми машин ОБСЕ. Сама организация замалчивала до последнего факты захвата её автомобилей.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.