Российские лётчики уничтожили украинский склад боеприпасов для РСЗО

Склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня ВСУ уничтожила российская авиация.

По информации Минобороны РФ, 19 апреля российские лётчики нанесли по хранилищу боеприпасов для РСЗО в окрестностях района города Приволье.

Всего за прошедшие сутки авиация ВКС РФ уничтожила 31 украинский военный объект. В частности, авиаудары нанесены по двум пунктам управления и 28 местам скопления военнослужащих и техники ВСУ в окрестностях Раздольного и Новогродовки.

Также сообщается, что ракеты воздушного базирования уничтожили два украинских опорных пункта в районе Калиново-Попасного и пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в окрестностях Барвенково. Кроме того, удары нанесены по шести местам сосредоточения бойцов и техники ВСУ в районах Мирного, Славянска и Попасной.