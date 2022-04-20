Склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня ВСУ уничтожила российская авиация.
По информации Минобороны РФ, 19 апреля российские лётчики нанесли по хранилищу боеприпасов для РСЗО в окрестностях района города Приволье.
Всего за прошедшие сутки авиация ВКС РФ уничтожила 31 украинский военный объект. В частности, авиаудары нанесены по двум пунктам управления и 28 местам скопления военнослужащих и техники ВСУ в окрестностях Раздольного и Новогродовки.
Также сообщается, что ракеты воздушного базирования уничтожили два украинских опорных пункта в районе Калиново-Попасного и пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в окрестностях Барвенково. Кроме того, удары нанесены по шести местам сосредоточения бойцов и техники ВСУ в районах Мирного, Славянска и Попасной.
"Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники", — говорится в сообщении военного ведомства.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.