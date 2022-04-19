Российские лётчики уничтожили склады с частями украинских ракет "Точка-У"

Два склада, в которых хранились головные части украинских ракет "Точка-У", уничтожила российская авиация, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населённых пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У"", — сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, авиаудары нанесены также по трём пунктам управления и 53 местам скопления бойцов и военной техники ВСУ.

Сообщается, что за минувшую ночь российские ракеты воздушного базирования поразили 13 опорных пунктов, а также места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ в окрестностях Славянска, Барвенково и Попасной.

Российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по 25 пунктам управления украинских войск в районах Николаева и Кировска, а также двум складам с ракетно-артиллерийским вооружением и 1214 местам сосредоточения военнослужащих ВСУ.