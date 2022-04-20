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Автор Петр Ермилин

Литовкин о тактике "живого щита" боевиков на "Азовстали": невозможно бороться

Силовые структуры

Украинские националисты, которые продолжают удерживать часть территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, используют тактику "живого щита". С ней невозможно бороться, так как она предусматривает принесение мирного населения в жертву. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Литовкин о тактике "живого щита" боевиков на "Азовстали": невозможно бороться

Эксперт пояснил в беседе с изданием Украина.ру, что именно на "Азовстали" дело не в мирных людях, а в иностранных наёмниках, которых не выпускают боевики, прикрываясь именно ими. Дальше будет видно, что будет с ними, добавил Литовкин.

По его мнению, то, насколько быстро будет решена задача по взятию последнего оплота националистов, будет зависеть от многих вещей. И если боевики всё-таки решат сдаться, то всё может закончиться довольно быстро.

О том, что в бункерах "Азовстали" продолжают оставаться как минимум 200 гражданских лиц, сообщил в среду, 20 апреля, военный корреспондент Семён Пегов. Эта информация поступила к нему от людей, сумевших накануне покинуть подвалы домов, прилегающих к территории завода.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
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