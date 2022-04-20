В бункерах "Азовстали" в Мариуполе находятся ещё как минимум 200 гражданских лиц. Об этом рассказали мирные жители города, которые вышли 19 апреля из подвалов домов, находящихся у проходной завода, сообщает военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.
По словам мариупольцев, на территории промзоны есть как минимум один бункер, где находятся не менее двухсот горожан, в том числе старики и маленькие дети. Люди, сумевшие покинуть подвалы, говорят, что боевики загоняли горожан в "Азовсталь" насильно, фактически, не оставляя выбора.
Накануне военный журналист Пегов пообщался с жителями Мариуполя, которые были "живым щитом" для боевиков практически два месяца. Они вышли благодаря временному и локальному перемирию, объявленному по инициативе Москвы и Донецка.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.