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Автор Петр Ермилин

Военкор Пегов: в бункерах "Азовстали" находятся ещё не менее двухсот гражданских

Силовые структуры

В бункерах "Азовстали" в Мариуполе находятся ещё как минимум 200 гражданских лиц. Об этом рассказали мирные жители города, которые вышли 19 апреля из подвалов домов, находящихся у проходной завода, сообщает военный корреспондент, автор проекта Wargonzo Семён Пегов.

По словам мариупольцев, на территории промзоны есть как минимум один бункер, где находятся не менее двухсот горожан, в том числе старики и маленькие дети. Люди, сумевшие покинуть подвалы, говорят, что боевики загоняли горожан в "Азовсталь" насильно, фактически, не оставляя выбора.

Накануне военный журналист Пегов пообщался с жителями Мариуполя, которые были "живым щитом" для боевиков практически два месяца. Они вышли благодаря временному и локальному перемирию, объявленному по инициативе Москвы и Донецка.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
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