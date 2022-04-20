Ликвидирован выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик "Азова"*

В Мариуполе ликвидирован "грек Михаил" — боевик "Азова"*, который перед парламентом Греции выступал вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Это заявило греческое издание Skai во вторник, 19 апреля, но с предупреждением, что достоверная информация о том, жив боевик или нет, отсутствует.

"Согласно информации, боевик "Азова"* убит в боях в Мариуполе", — сообщил ресурс, но не указал источник сведений.

Владимир Зеленский в своём 15-минутном выступлении перед парламентом Греции 7 апреля представил двух боевиков нацбата греческого происхождения.

Как указали депутаты из оппозиционных партий СИРИЗА, компартии Греции (КПГ) и МеРА25, они уважают демократически избранного президента Украины, но считают возмутительным слушать радикальных боевиков.

Тогда в правительстве Греции назвали ошибочным выступление перед парламентом боевиков националистического батальона. Это сказал официальный представитель правительства Греции Яннис Иконому.

* "Азов" — Украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.