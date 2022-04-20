«Лучшим воинам мира»: Расторгуев спел перед раненными военными РФ

Народный артист России, лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев в столичном госпитале имени Н. Н. Бурденко в рамках акции "Лучшим воинам мира" встретился с раненными российскими военными, принимавшие участие в спецоперации на Украине.

"Николай Расторгуев посетил в госпитале участников специальной военной операции в рамках акции "Лучшим воинам мира"", — сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что концерт прошел в клубе госпиталя, в ходе выступления артист спел такие известные песни, как "Позови меня тихо по имени", "Ребята с нашего двора", "А заря".

Цель акции — поддержка военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, которые были получены в ходе выполнения боевых задач.

Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов также приняли участие в этой акции.