Норвегия передала Украине зенитно-ракетные комплексы "Мистраль"

Власти Норвегии решили поставить Украине зенитно-ракетные комплексы "Мистраль". Об этом сообщил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

"Правительство решило передать Украине системы ПВО "Мистраль"", — цитирует заявление главы Минобороны сайт министерства.

Грам назвал "Мистрали" эффективным оружием и выразил надежду, что они принесут "большую пользу Украине".

По информации Минобороны Норвегии, Киеву передано около сотни ЗРК. Раньше они использовались ВМФ страны на тральщиках и корветах. В сообщении отмечается, что норвежские Вооружённые силы планировали заменить этот тип оружия. Поэтому передача ЗРК в дар Украине не будет иметь серьёзных последствий для национального оперативного потенциала.

Сообщается, что ранее власти Норвегии решили пожертвовать Украине противотанковое оружие, а также несколько видов защитного снаряжения для солдат.