ВМС США забросили 14-летнюю разработку подводного беспилотника за $200 млн

Пентагон лишил финансирования нашумевший проект LDUUV. Это означает, что беспилотный подводный аппарат с большим водоизмещением Snakehead, на разработку которого потратили 200 млн. долларов, так и не увидит свет.

Министерство обороны США опубликовало бюджет ВМС США на 2023 год, в котором эксперты не нашли статьи на финансирование проекта LDUUV, пишет "Военное обозрение".

"Несоосность проектирования и закупок Snakehead с интерфейсами размещения на подводных лодках привела к ограниченной доступности хост-платформ для проведения операций Snakehead", — крайне туманно объяснил решение Вашингтона официальный представитель Пентагона.

Ранее сообщалось, что проект серьёзно отстаёт от графика: у инженеров не получается интегрировать беспилотную субмарину в корабль-матку класса Virginia. На разработку подводного беспилотника было потрачено 14 лет, рассказал высокопоставленный чиновник ВМС Адама Аутлоу. Проект оказался нежизнеспособным, но стоил бюджету США 200 млн. долларов.

ВМС продолжают утверждать, что автономные подводные субмарины необходимы американскому флоту. LDUUV был лишь одним из проектов, и разработка других продолжается.

С таким видением ситуации может не согласиться Конгресс США. Пентагон уже растратил внушительные средства налогоплательщиков, и нет никаких гарантий, что хоть один из разрабатываемых образцов когда-нибудь попадёт в серийное производство.