Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска

Украинские военные покидают окрестности Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на военнослужащего ЛНР, находящегося в зоне боевых действий в районе Рубежного.

"По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск)”, — цитирует бойца агентство.

Военнослужащий выразил надежду, что ситуация в районе Рубежное — Северодонецк — Лисичанск будет развиваться, "как по Кременной".

По информации Народной милиции ЛНР, город Кременная, он перешёл под контроль сил народной республики, ВСУ ушли оттуда.

"Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город", — сообщает Telegram-канал НМ ЛНР.

Также в ведомстве заявили об эвакуации украинскими властями генерала ВСУ из города Золотое. Для вывоза представителя командования, а также администрации города задействовали вертолёт.