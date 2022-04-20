Украинские военные покидают окрестности Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на военнослужащего ЛНР, находящегося в зоне боевых действий в районе Рубежного.
"По имеющийся в настоящее время информации, очень много украинских войск в эти минуты покидают так называемый треугольник (район Рубежное — Северодонецк — Лисичанск)”, — цитирует бойца агентство.
Военнослужащий выразил надежду, что ситуация в районе Рубежное — Северодонецк — Лисичанск будет развиваться, "как по Кременной".
По информации Народной милиции ЛНР, город Кременная, он перешёл под контроль сил народной республики, ВСУ ушли оттуда.
"Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город", — сообщает Telegram-канал НМ ЛНР.
Также в ведомстве заявили об эвакуации украинскими властями генерала ВСУ из города Золотое. Для вывоза представителя командования, а также администрации города задействовали вертолёт.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".