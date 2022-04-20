Украинские военные эвакуируют высокопоставленные чины командования ВСУ и администрацию города Золотое на вертолётах, заявили представители Народной милиции ЛНР.
Согласно информации, кроме того, чиновники замешаны в преступных схемах с боевиками. А Киев, в свою очередь, решился на эвакуацию из-за "неизбежности" наступления Народной милиции на населённый пункт.
"Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населённый пункт Золотое, вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", — сообщили в ведомстве ЛНР.
Как уточнили в сообщении, ВСУ продолжает "терроризировать" мирных граждан города и обстреливать инфраструктуру без какой-либо объективной причины.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".