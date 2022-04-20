ЛНР: Киев эвакуирует "преступных" чиновников и командиров ВСУ из зоны конфликта

Украинские военные эвакуируют высокопоставленные чины командования ВСУ и администрацию города Золотое на вертолётах, заявили представители Народной милиции ЛНР.

Согласно информации, кроме того, чиновники замешаны в преступных схемах с боевиками. А Киев, в свою очередь, решился на эвакуацию из-за "неизбежности" наступления Народной милиции на населённый пункт.

"Так, понимая неизбежность наступления войск НМ ЛНР на населённый пункт Золотое, вертолётом был вывезен генерал ВСУ, а также администрация города, которая была замешана в преступных схемах боевиков Украины", — сообщили в ведомстве ЛНР.

Как уточнили в сообщении, ВСУ продолжает "терроризировать" мирных граждан города и обстреливать инфраструктуру без какой-либо объективной причины.