Bloomberg: Германия пришлёт Киеву боеприпасы для тяжёлой артиллерии

Германия согласилась поставить Украине боеприпасы для тяжёлой артиллерии, а также научить военнослужащих украинской армии ими пользоваться.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на высокое должностное лицо, имя которого не раскрывается, в Берлине имеют в виду поставку боеприпасов для самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (полное название — Panzerhaubitze 2000), которые будут доставлены из Нидерландов. Подготовка же украинских военных будет проходить не в самой Украине ввиду продолжающегося конфликта, а на территории соседней Польши или Германии.

Несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался от поставок вооружения Киеву, на него было оказано значительное давление, пишет агентство.

Ранее Шольц сообщил, что на складах Бундесвера не осталось оружия, которое можно было бы поставить Киеву.

В свою очередь, замгенинспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь также категорически против поставок Германией тяжёлого вооружения Киеву. Он отметил, что боевые пехотные установки Marder, которые требуют украинские власти, нужны Берлину самому "для обучения новых военных и выполнения своих обязательств в НАТО". Без них обороноспособность ФРГ значительно упадёт, по словам Лебенталя.