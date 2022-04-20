Анпилогов: ВС РФ успешно использовали фактор внезапности в первые дни кампании

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина. ру заявил, что ВС РФ успешно использовали фактор внезапности в первые дни спецоперации.

Анпилогов рассказал, что у ВС России не было численного превосходства над ВС Украины. Однако ВС РФ поступили очень умно, уничтожив ПВО Украины в первые дни кампании. Система противовоздушной обороны оказалась не готовой к атакам. Также, по мнению Анпилогова, ВС РФ использовали своё преимущество манёвренности и вооружения, когда был нанесён удар сразу по нескольким целям.

"Везде требовали они [ВСУ, — ред.] подкрепление, и все это приводило к тому, что они заходили в города, а города были ловушками. Их никто не штурмовал. Мы видим, что Чернигов был взят в окружение, взят в полукольцо Харьков. Украинские силы, которые туда закатились, оказались в роли крепостных гарнизонов, которые не могут предпринимать активные действия".

Политолог заявил, что сегодня Украина находится в проигрышной ситуации, потому что любая стратегия приведёт к разгрому донецкой группировки.