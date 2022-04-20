Запуск Россией новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" был обычным испытанием, а не угрозой для США, заявили в Пентагоне, отметив, что Москва заранее уведомила Вашингтон, согласно условиям всё ещё существующего договора о контроле над вооружениями.
"Россия должным образом уведомила США в соответствии со своими новыми обязательствами по договору СНВ о том, что планирует испытать эту МБР”, — заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что испытание было "обычным", и Министерство обороны США сочло его "не угрозой”.
Напомним, ракета была запущена с военного космодрома Плесецк в среду утром и приземлилась точно в назначенном целевом районе на полуострове Камчатка.
Ожидается, что "Сармат” завершит испытания к концу этого года, после чего официально поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения России.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".