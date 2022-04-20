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Автор Ольга Лебедева

Пентагон: Россия ничего не нарушила, испытывая "Сармат"

Силовые структуры

Запуск Россией новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" был обычным испытанием, а не угрозой для США, заявили в Пентагоне, отметив, что Москва заранее уведомила Вашингтон, согласно условиям всё ещё существующего договора о контроле над вооружениями.

Пентагон: Россия ничего не нарушила, испытывая "Сармат"

"Россия должным образом уведомила США в соответствии со своими новыми обязательствами по договору СНВ о том, что планирует испытать эту МБР”, — заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что испытание было "обычным", и Министерство обороны США сочло его "не угрозой”.

Напомним, ракета была запущена с военного космодрома Плесецк в среду утром и приземлилась точно в назначенном целевом районе на полуострове Камчатка.

Ожидается, что "Сармат” завершит испытания к концу этого года, после чего официально поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения России.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
Темы пентагон
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