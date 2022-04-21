Кадыров боевикам под "Азовсталью": счёт на часы, раньше надо было сдаваться

Рамзан Кадыров ночью 21 апреля опубликовал сообщение, в котором рассказал, что сегодня "Азовсталь" будет полностью взята под контроль Вооружённых сил РФ. Разработана стратегия, бойцы подготовлены, ждать осталось несколько часов.

Все помещения завода "Азовсталь" в Мариуполе, включая подземные коммуникации, планируется зачистить от националистов и солдат ВСУ уже сегодня к середине дня.

"Больше не будет там этих шайтанов: нациков и бандерлогов", — заверил глава Чеченской Республики.

Кадыров уточнил, что нормальные люди, желающие мира и согласия, явно обрадуются этой новости, а вот западным политикам, которые поддерживают киевский режим, стоит ожидать неприятностей.

В своём обращении глава Чечни напомнил украинским боевикам, что националистам ранее предоставляли много возможностей сдаться, но те верили Киеву и отказывались сложить оружие. Хотя Кадыров отметил, что если солдаты нацбатов и ВСУ захотят сохранить себе жизни, то могут сообщить об этом утром. Командование ВС России на Украине и Верховный главнокомандующий наверняка примут правильное решение.