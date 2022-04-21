Мирошник: украинские военные ночью запускали "Точки-У" в сторону РФ и Донбасса

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ночью запускали ракеты "Точка-У" в сторону России и республик Донбасса. Об этом заявил советник руководителя ЛНР Родион Мирошник.

По его словам, информации о жертвах и пострадавших пока нет. Он предположил, что силы ПВО перехватили все ракеты ВСУ.

"Всю ночь поступали сообщения, что были "выходы" ракет "Точка-У". Благо сработала ПВО, ракеты направлялись в сторону России, ЛНР и ДНР", — сказал Мирошник.

Он также добавил, что в ЛНР основные боевые действия идут вокруг Северодонецка, Рубежного и Лисичанска. Как отметил советник главы республики, военные практические зачистили Рубежное от украинских националистов.

Мирошник подчеркнул: в донбасском укрепрайоне пройдут ключевые боевые действия, которые могут стать решающими для "наблюдателей", формирующих своё отношение к ситуации на Украине и будущему этой страны.