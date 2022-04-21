Полковник Баранец: пока есть "Сармат" - будет Россия

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая была успешно запущена с космодрома Плесецк, не имеет аналогов в мире, и может достать до любой точки земного шара. Самое большое достоинство этой ракеты заключается в том, что сегодня в мире нет такой противоракетной обороны, которая могла бы её остановить. Об этом рассказал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.

Эксперт заметил, что специалисты, с которыми он поговорил, подтвердили слова президента России Владимира Путина о том, что у "Сармата" нет и никогда не будет аналогов.

Можно сказать кратко и ясно — Россия обзавелась ещё, одним самым мощным в мире, ядерным мечом. При этом вся "начинка" этой ракеты, до последнего винтика, отечественного производства, добавил Баранец в эфире Соловьёв LIVE.

По мнению журналиста, в нынешних условиях это оружие нам очень необходимо, так как служит надёжной гарантией существования государства.