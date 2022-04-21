Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая была успешно запущена с космодрома Плесецк, не имеет аналогов в мире, и может достать до любой точки земного шара. Самое большое достоинство этой ракеты заключается в том, что сегодня в мире нет такой противоракетной обороны, которая могла бы её остановить. Об этом рассказал военный обозреватель "КП", полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт заметил, что специалисты, с которыми он поговорил, подтвердили слова президента России Владимира Путина о том, что у "Сармата" нет и никогда не будет аналогов.
Можно сказать кратко и ясно — Россия обзавелась ещё, одним самым мощным в мире, ядерным мечом. При этом вся "начинка" этой ракеты, до последнего винтика, отечественного производства, добавил Баранец в эфире Соловьёв LIVE.
По мнению журналиста, в нынешних условиях это оружие нам очень необходимо, так как служит надёжной гарантией существования государства.
"Пока есть "Сармат" — будет Россия". Кто этого не понимает — никогда не поймёт, что нас бы уже давно не было, если бы не было предшественников "Сармата. Это совершенно очевидно. Вот ходят там волки натовские возле псарни, а сунуться бояться", — образно выразился полковник в отставке.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".