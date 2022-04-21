Литва передала Украине миномёты на десятки миллионов евро

Руководитель Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что власти доставили Киеву тяжёлые миномёты на сумму в размере десятков миллионов евро. При этом министр отказался раскрывать количество отправленного вооружения. Также политик отметил, что Вильнюс постоянно оказывает Украине военную поддержку.

"Примерно месяц назад были переданы не только ракетные системы Stinger, но и другое противовоздушное, противотанковое оружие, гранаты, пулемёты, автоматы, средства связи", — подчеркнул Анушаускас, слова которого приводит Baltic News Service.

Ранее в The Wall Street Journal заявили о намерении военно-промышленной корпорации Lockheed Martin расширить производство оружия, которое поставляют Украине. Известно, что переговоры компании и Пентагона по данному вопросу уже запустили.