Леонков объяснил тяжесть боёв в Донбассе: выстроены мощные укрепрайоны

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил: все разговоры о том, что спецоперация перешла в позиционную стадию, являются на данный момент лишь домыслами. По его мнению, сам период подготовки занимает намного больше времени, чем непосредственно боевые действия.

Леонков отметил, что взятие того же жилого дома, который оккупировали неонацисты, требует скрупулёзной разведки. Нужно учитывать абсолютно все нюансы: направление наступления, наличие снайперов и многое другое. При этом сам штурм занимает достаточно малое время.

"Группировка в Донбассе выстроила мощные укрепрайоны. Они сидят под тремя-четырьмя метрами бетона. Нужно понять, как устроена эта коммуникация, чтобы по частям её уничтожить. Но ранее мы уничтожили 38 опорных пунктов, склады с оружием и установки ПВО, которые пытались прикрыть эту зону для нанесения воздушных ударов", — привёл пример Леонков.

Эксперт заявил, что в городских условиях продвижение на несколько километров сопоставимо с марш-броском на расстояние 40 километров в чистом поле.