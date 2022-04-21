Шойгу: у боевиков в Мариуполе были "Точки-У", способные долететь до Таганрога

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что у вооружённых формирований Украины в Мариуполе были тактические ракетные комплексы "Точка-У", способные долететь до Таганрога и Ростова-на-Дону.

По словам министра, украинские военные стянули в Мариуполь огромное количество тяжёлого вооружения и военной техники. Он пояснил, что в городе находились танки, РСЗО "Смерч" и "Ураган", артиллерийские системы высокой мощности и ракеты "Точка-У".

"У "Точки-У" 120 километров дальность. Наш Таганрог находится на расстоянии 94 километра от Мариуполя, столица Южного федерального округа Ростов — примерно на таком же расстоянии", — указал Шойгу.

Руководитель оборонного ведомства РФ подчеркнул: ВСУ запаслись боеприпасами, горюче-смазочными материалами и продовольствием для длительного ведения боевых действий.

Он добавил, что украинские военные заминировали и заблокировали плавкранами объекты морской пехоты Мариуполя.