Российская авиация ночью нанесла удары по 20 местам скопления бойцов и техники В

Российские лётчики нанесли удары по двум десяткам мест скопления военных и техники ВСУ в течение минувшей ночи, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населённых пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка", - говорится в сообщении военного ведомства.

Российские ракетчики и артиллеристы за прошедшие сутки поразили более 1000 украинских военных объектов. В частности, удары нанесены по 58 пунктам управления, 162 артиллерийским позициям, 771 опорному пункту и районам скопления военных и техники ВСУ в Маяках, Дибровном, Мазановке, Долине Краснополье, Великой Камышевахе, Червоном, Вернополье, Пашковке, Дмитровке, Новой Дмитровке, Высоком, Черноглазовке, Слатине, Золочеве, Партизанском, Александровке и Шевченково Николаевской области.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 140 украинских самолётов и 106 вертолётов, 511 беспилотников, 254 ЗРК, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки РСЗО, 1046 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2259 единицы спецавтотехники.